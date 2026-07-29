Muito além da coroa: Como o Miss Guarapari consolida um legado de empoderamento e ação social

O concurso de beleza vai muito além do brilho das coroas e da elegância da passarela quando assume o compromisso real de impactar vidas e transformar realidades. Celebrando sua oitava edição, o Miss Guarapari reafirma seu papel fundamental na comunidade ao aliar a descoberta de talentos a uma causa de extrema relevância coletiva. Realizado no Palco Montanha durante a programação do Festival Guarapari de Inverno, o evento uniu moradores, turistas e apoiadores em uma noite memorável de celebração da cidadania, empoderamento e responsabilidade social.

Promovido pela MB Models sob a idealização e coordenação de Márcia Barros, o concurso marcou um momento histórico ao passar a integrar oficialmente o calendário de eventos do município de Guarapari. A realização no palco do Festival de Inverno abriu as portas da celebração para o público em geral e visitantes da cidade, permitindo que a mensagem do projeto ressoasse com ainda mais força.

Propósito Social: Voz e Acolhimento à Saúde Mental

Um dos pilares mais marcantes do Miss Guarapari é a tradição de eleger, a cada edição, uma causa social de grande impacto para dar visibilidade e atuação prática. Na 8ª edição, o tema central escolhido foi a Saúde Mental, trazendo para os holofotes a urgência do acolhimento e da empatia em relação à depressão e a outros desafios emocionais.

Como compromisso de responsabilidade cidadã, as 16 candidatas participantes não pagam taxa de inscrição para ingressar no concurso. Em contrapartida, assumem o papel de voluntárias ativas em projetos e causas sociais ao longo do ano. Com a conquista dos títulos, as soberanas eleitas passam a cumprir uma agenda oficial de ações institucionais e campanhas comunitárias dedicadas à conscientização da saúde mental.

“Nossas meninas não pagam inscrição para participar do concurso; em contrapartida, passam a atuar como voluntárias em projetos sociais. O tema trabalhado foi a saúde mental, reforçando a importância de acolher quem passa por depressão.” — Márcia Barros, Idealizadora e Coordenadora do Miss Guarapari.

As Soberanas da 8ª Edição

Entre as candidatas que encantaram os jurados por sua postura, elegância e compromisso comunitário, os títulos da edição foram conquistados por jovens que traduzem a determinação e a essência da mulher guarapariense:

Miss Guarapari (Categoria Adulto): Yasminn Vieira, 21 anos

Miss Teen Guarapari: Maria Vitória Bourguignon, 17 anos

Miss Simpatia: Alana Paiva, 25 anos

Vozes da Vitória: A Emoção de Representar uma Cidade

Yasminn Vieira (21 anos — Miss Guarapari / Top Model)

“Alcançar o título é muito mais do que receber uma coroa e uma faixa. Desde muito pequena, eu sonhava em fazer a diferença no mundo e provar que nenhum sonho é grande demais para quem acredita e persevera. Hoje eu entendo que vencer nunca foi sobre ser perfeita. Foi sobre continuar, mesmo quando o medo apareceu, e confiar que Deus estava conduzindo cada passo desse sonho que colocou no meu coração. Só tenho a agradecer a todos que acreditaram e sonharam comigo, principalmente minha família e amigos! É uma honra poder representar Guarapari!”

Maria Vitória Bourguignon (17 anos — Miss Teen Guarapari)

“Conquistar o título de Miss Teen Guarapari foi a realização de um sonho de infância e um momento de muita emoção. Essa vitória representa todo o esforço, momentos únicos, dedicação e aprendizado que vivi durante essa jornada. Estou muito feliz e é uma honra representar Guarapari; levarei esse título com responsabilidade, gratidão e muito orgulho. Sou grata a Deus, à minha família e a todos que acreditaram em mim. Tenho certeza de que este é apenas o começo de uma linda trajetória.”

Um Legado de Empoderamento e Transformação

Ao refletir sobre o sucesso da oitava edição e o impacto gerado na cidade, a idealizadora Márcia Barros enfatiza a missão transformadora que fundamenta a existência do evento ao longo dos anos.