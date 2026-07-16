Guarapari quer atrair gigantes multinacionais com novo complexo aeroportuário internacional

O projeto do futuro Aeroporto Internacional de Guarapari avançou em direção ao mercado global de logística. Nesta terça-feira (14), uma comitiva liderada pelo prefeito Rodrigo Borges participou de uma reunião de trabalho no escritório da multinacional Alibaba no Brasil, em São Paulo. O encontro teve como objetivo debater soluções de logística, comércio exterior e comércio eletrônico para subsidiar a elaboração do plano diretor do novo terminal capixaba.

Além do prefeito Rodrigo Borges, a reunião contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Guarapari, Otávio Postay, do empresário Guilherme Rufino, de outros secretários do município e do chefe de Operações e Logística da Alibaba no Brasil, William Tang. Durante a agenda, Tang compartilhou análises técnicas sobre as cadeias internacionais de suprimentos e tendências do comércio eletrônico que podem ser aplicadas ao projeto de Guarapari.

Para o prefeito Rodrigo Borges, o diálogo direto com corporações internacionais de grande porte sinaliza que o projeto está sendo conduzido com responsabilidade técnica e que o município conseguiu atrair a atenção de grandes operadoras logísticas globais.

O modelo de negócios estruturado pela prefeitura prevê que o aeroporto funcione sob um conceito descentralizado, semelhante aos maiores aeroportos internacionais do mundo. Segundo o secretário Otávio Postay, a infraestrutura foi planejada para operar como um ecossistema integrado que abrigue diversos operadores especializados ao mesmo tempo. A proposta engloba áreas para transporte de passageiros, movimentação e armazenagem de cargas, logística integrada, tecnologia, comércio exterior e suporte a operações offshore.

A administração municipal enfatiza que o empreendimento não está associado a uma empresa exclusiva. O objetivo da prefeitura é criar um ambiente de negócios aberto, permitindo que diferentes companhias dos setores de infraestrutura, transporte e comércio eletrônico concorram em igualdade de condições no futuro processo licitatório de concessão pública, em conformidade com as exigências da legislação nacional.

Atualmente, o município de Guarapari segue concentrado na finalização dos estudos técnicos que darão base jurídica e técnica ao edital de licitação da futura concessão do complexo aeroportuário.