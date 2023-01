O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, ontem (26), da reunião do Fórum dos Governadores, em Brasília-DF. O encontro foi preparatório para a reunião dos chefes dos Executivos estaduais com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio do Planalto.

Participaram do encontro preparatório os representantes de todas unidades da Federação: 24 governadores e três vice-governadores. Eles discutiram os temas que o Fórum irá levar para a reunião com o presidente Lula. Além das prioridades de cada região do País, os governadores devem tratar sobre compensações e a recomposição da arrecadação dos estados.

Durante a agenda, Casagrande falou sobre a necessidade de medidas de ajuste por parte da União em decorrência das ações praticadas pelo Governo Federal no final da última gestão que impactaram a arrecadação dos estados. “É fundamental neste momento, que estamos iniciando nossos mandatos, que a União faça os ajustes necessários das medidas irracionais tomadas no ano passado que resultaram, entre outras coisas, na perda de ICMS”, disse.

“Os governadores precisam deixar claro essa nossa preocupação com a recuperação das receitas dos estados. Estamos começando o ano com dificuldades e todos sabemos que este ano será difícil. Não podemos perder o foco nesta questão e, para isso, é importante que se estabeleça um prazo ou a criação de um grupo de trabalho para pôr em prática as sugestões de encaminhamentos que trazemos”, completou o capixaba.

Em relação às pautas prioritárias do Espírito Santo, o governador deve abordar as demandas na área de infraestrutura e logística, como as obras de melhorias nas rodovias federais que cortam o Estado, além da expansão da malha portuária, aeroportuária e ferroviária capixaba.

Agenda com vice-presidente

Na manhã de ontem (26), o governador Renato Casagrande se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em encontro realizado no Palácio do Planalto. O chefe do Executivo capixaba levou pautas importantes para o desenvolvimento do Estado. Alckmin é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. “Pedi agilidade na autorização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Aracruz, assim como das regulamentações sobre a geração de energia eólica offshore e sobre o mercado de carbono”, afirmou.