Mais um grave acidente com mortes na BR 101 capixaba. O acidente aconteceu em Fundão nas proximidades do km 232 por volta de 05h50, quando ocorreu uma colisão envolvendo uma carreta e 2 automóveis, um dos automóveis pegou fogo deixando duas vítimas fatais.

Os carros envolvidos no acidente são: carreta: vw/28.460 meteor 6×2, um Ford Fusion cor preta e um Fiat Siena (incendiado). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Siena seguia no sentido ES x Bahia e tentou ultrapassar a carreta.

O veículo Ford Fusion, que seguia no sentido contrário, tentou desviar, mas perdeu controle, rodou na pista e colidiu com Siena. A carreta tentou evitar a colisão, mas acabou atingido o Fusion e a traseira do Siena, que incendiou.

Os 2 mortos era ocupantes no Siena e ainda estão sem identificação. O Condutor do Fusion foi socorrido em estado grave. Condutor da carreta ileso, fez etilômetro, que deu negativo. Segundo a PRF, somente em 2023 (até ontem), nas rodovias federais do ES foram registradas 427 infrações por ultrapassagens. Em 2022, foram registradas 8.858 multas por ultrapassagens