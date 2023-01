A sua oportunidade de morar perto da praia em Guarapari chegou. Uma linda casa para você morar ou investir, está a sua disposição. Uma casa bem localizada, ampla e com piscina.

Localização. A casa fica no bairro Santa Mônica e pertos das praias mais lindas da região norte como as Três praias e Setiba. A estrutura conta com 4 quartos, sendo 3 suítes, 01 suíte com closet, área externa para eventos com cozinha e banheiros, casa de caseiro, piscina, portão eletrônico, pequeno pomar (pé de jabuticaba, cajú, acerola e pitanga).

A casa fica próximo a mercados, farmácias, padaria, posto policial, posto de saúde, escolas, restaurantes, ponte de ônibus e praias.

Outras características da casa são que ela tem uma linda e espaçosa varanda, área de serviço, quarto de empregada, armários embutidos, tudo isso, totalizando uma área total de 945 m2 (3 lotes), sendo 37,80m de frente por 25m de fundo, área construída 154m2 (antes da construção da garagem e da cozinha externa com os banheiros). Um verdadeiro casarão que pode se transformar em um espaço de eventos e até uma pousada.

1 de 21

O valor dessa casa é inacreditável e o investimento vale a pena, pois não é apenas uma casa, é um espaço que pode se transformar no negócio rentável para você. Para saber mais sobre o valor, só entrar em contato com proprietário. Tem negócio e aceita propostas.

¨* Informe que viu no portal 27 e obtenha condições especiais. Contato: 27 99756 0396 com Renato Ferraz