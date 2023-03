Aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), no Palácio Anchieta, o evento que marcou a sanção da primeira Lei do mandato do deputado Tyago Hoffmann, que institucionaliza a “Rota da Ferradura” no município de Guarapari e a declara como de relevante interesse turístico e cultural.

O Evento contou com diversas lideranças políticas, além de empreendedores que atuam diretamente na região que engloba a Rota, que recebe esse nome por conta do formato geográfico que interliga a BR -101 às comunidades de Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial de Jaboti.

O deputado Tyago Hoffmann falou sobre a importância de institucionalizar a Rota: “O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, trabalha com o SEBRAE e Aderes com o objetivo de garantir os investimentos que são necessários para fortalecer o desenvolvimento turístico, e a ampliação da produção cultural e gastronômica da região”.

O Governador Renato Casagrande, frequentador assíduo da região, também falou sobre a iniciativa do Deputado: “Guarapari tem tudo de bom, praias, montanhas. E quando a gente institucionaliza a Rota, isso se volta em implantação de políticas públicas que melhoram a vida dos empreendedores e dos turistas que frequentam a região”.

O Secretário Estadual de Turismo, Weverton Meireles, falou da parceria para melhorar o acesso à Rota: “Nós precisamos estabelecer parcerias, diálogo e sintonia, para cada vez mais melhorar o acesso e potencializar essa Rota tão importante, não só para Guarapari, mas para todo o Espírito Santo”.