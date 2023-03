O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, sancionou na manhã desta segunda-feira (27), a Lei que autoriza a transferência do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), para dentro do Hospital Cidade Saúde que está em construção.

O prefeito convocou uma “coletiva” de imprensa com somente alguns veículos, para fazer essa assinatura. Ele estava ao lado da Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani e do procurador geral, Américo Mignone.

Pronto em maio. Edson Magalhães disse que as obras do Hospital Cidade Saúde ficam prontas no mês do maio. Ele ainda confirmou que com essas mudanças, a UPA do bairro Ipiranga vai ficar no lugar do HIFA na Praia do Morro e onde é atualmente a UPA será um ambulatório.

Especialidades. A secretária Alessandra Albani disse que além dos atendimentos infantis, o novo Hospital Cidade Saúde vai ter atendimentos de clínica médica, enfermaria, UTI adulto, cardiologia, pneumologia, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, ortopedia, hematologia e Utin.