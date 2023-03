Para suprir as carências do mercado local da indústria de confecções e atender as demandas por mão de obra qualificada em Vila Velha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec) realizará, a partir desta semana, a convocação emergencial de trabalhadores já cadastrados no Sine do município, para o preenchimento imediato de vagas oferecidas por empresas do setor, instaladas na cidade.

O objetivo é encaminhar profissionais para contratação imediata, a fim de garantir a produção de uma grande variedade de itens, como acessórios, blusas, jeans, vestidos, bolsas, botas, chinelos, conjuntos, jaquetas, biquínis, maiôs, mochilas, sandálias, tênis e várias outras peças.

Nos próximos dias, a equipe do Sine de Vila Velha analisará as fichas do seu cadastro com a finalidade de identificar, selecionar e convocar trabalhadores para ingressarem no mercado local de confecções.

Telefone. O chamamento será feito por via telefônica, por isso é fundamental que as pessoas convocadas se apresentem pessoalmente ao Sine. O órgão funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no espaço da Vila do Empreendedor, que fica no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, onde está instalada a sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Formação. Paralelamente à esta convocação de trabalhadores, a Semdec também está identificando empresas da indústria de confecções interessadas em implementar um trabalho de formação profissional “in loco”, dentro de suas próprias instalações. Trata-se de uma ação direcionada especificamente ao atendimento das necessidades mais imediatas de mão de obra deste importante segmento produtivo.

“As empresas de confecções precisam contratar trabalhadores especializados – como estoquistas profissionais, modelistas, analistas de licitações, arrematadeiras, costureiras industriais, entre outros –, mas não estão encontrando. Por este motivo, estamos iniciando um levantamento sobre todas as demandas do setor e, também, sobre a criação dos novos quadros de qualificação técnica que estão sendo demandados. Assim, poderemos ofertar os cursos necessários”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Everaldo Colodetti.

De acordo com o secretário, para viabilizar este programa de qualificação profissional – caso a proposta venha de fato a ser efetivada – a Prefeitura de Vila Velha fornecerá os instrutores e as empresas de confecções vão ceder os espaços, as máquinas e os equipamentos para a realização dos cursos. “Estamos finalizando a modelagem deste programa para começarmos os procedimentos visando à sua implantação. Dentro em breve esperamos ter novidades sobre este assunto”, ressaltou.