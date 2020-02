A Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria de Postura e Trânsito, informa que serão realizadas modificações temporárias, em função do período do carnaval.

Proibido. Entre os dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, a partir das 15h até às 05h, fica proibido o estacionamento de veículos, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, no trecho compreendido entre o supermercado Santo Antônio até a Praça do Bradesco.

Bloqueadas. Durante os mesmos dias, a partir das 17:00 h, serão bloqueadas as seguintes vias: Rua José da Silva, na confluência com a Rua Antônio C. Coutinho (Peroá Veículos); Rua Joaquim da Silva Lima, em toda sua extensão; Rua Dr. Silva Mello; Rua Manoel Severo Simões; Travessa José Silva; e Rua Simplício Rodrigues (da confluência da Rua Pedro Caetano com a rua Dr. Silva Mello).

Fica assegurado o livre acesso aos moradores com garagem, até as 17h.