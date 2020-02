Um avião de pequeno porte, modelo monomotor, caiu nas imediações do bairro Aeroporto, em Guarapari na tarde desta quarta-feira (19). A queda do aeroplano se deu por volta das 15h40, sobre uma casa abandonada e uma loja de materiais de construção próximas ao aeroporto municipal.

Vítimas. O avião estaria vindo da cidade de Linhares quando perdeu forças e caiu ao sobrevoar por Guarapari. De acordo com as primeiras informações apuradas, o avião transportava duas pessoas, ainda não identificadas, sendo que uma delas teria morrido carbonizada e a outra era o piloto que foi socorrido com vida e encaminhado para um hospital. Ele teve cerca de 80 % do corpo queimado.

A Rodovia do Sol, onde fica o aeroporto municipal, foi fechada e a área isolada pela polícia para os trabalhos do corpo de bombeiros. Mais informações a atualizações a qualquer momento em nosso site.