Um ciclista que descia da região de Buenos Aires, no interior de Guarapari, perdeu o controle, acabou batendo em uma placa, uma árvore e caiu em uma ribanceira vindo a óbito no local. O homem tem 56 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e resgatou o corpo, constatando o óbito. O irmão e a cunhada da vítima estiveram no local e aguardavam o rabecão da Polícia Civil. O nome da vítima não será identificada a pedido da família.

De acordo com as informações apuradas, ele é Canadense e estava morando há poucos meses na região de Buenos Aires. Essa região de montanhas é bastante procurada por grupos de ciclistas que fazem as pedaladas em conjunto. Mas ele não fazia parte de nenhum grupo. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.