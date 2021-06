A Samarco lançou, nesta segunda-feira (31), o Catálogo de Fornecedores Locais, com o objetivo de desenvolver e contribuir para a geração de negócios nos territórios de atuação da empresa no Espírito Santo. A 1ª edição faz parte do programa Força Local e reúne, de maneira objetiva, serviços de mais de 140 empresas, nos seguintes ramos: Civil, Elétrica, Mecânica, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Saúde, entre outros.

O Catálogo, disponível em formato eletrônico, foi desenvolvido com o propósito de mapear empresas interessadas em se tornar fornecedoras da Samarco ou de quaisquer empresas na região, contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e estimular o empreendedorismo e a competitividade especialmente em Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo.

Segundo a Segundo a gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, o catálogo, além de ser uma ferramenta de consulta rápida que abrange diversas áreas, busca facilitar e impulsionar novas oportunidades de negócios. “O catálogo permite ampliar a parceria e a rede de contatos entre os fornecedores e busca incentivar o comerciante local para estar cada vez mais preparado para atender possíveis demandas da Samarco e de outras empresas por serviços, materiais, equipamentos e insumos. Pensar o território para além da mineração é um dos objetivos do Força Local, e estamos desenvolvendo importantes ações para os fornecedores dessas regiões”, destacou.

Proprietária da Cia dos Parafusos, localizada em Anchieta (ES), Panmella Baião falou da importância da presença da empresa no Catálogo de Fornecedores. “Atuamos no mercado há 23 anos, e recebemos com entusiasmo nossa participação no Catálogo de Fornecedores da Samarco. Durante todos os anos de relacionamento com a Samarco, podemos atestar a parceria e profissionalismo com a nossa empresa, além da dedicação com nossa cidade. A Samarco é uma empresa que pensa no futuro e cumpre com afinco os três pilares básicos: credibilidade, honestidade e transparência”, destacou.

O Catálogo de Fornecedores Locais do Espírito Santo contempla diversas áreas e está disponível para download no site da Samarco, confira.

Catálogo de Fornecedores Locais ES