Vila Velha tem a maior valorização imobiliária do país. O índice foi alcançado com o crescimento apresentado no mês de setembro. Os dados são do índice FipeZap, que é o primeiro índice de preço com abrangência nacional que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais.

Conforme o FipeZap, Vila Velha atingiu o índice de 17,45% de valorização, no acumulado de janeiro a setembro deste ano. O município ficou à frente de cidades como Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que teve o acumulado de 14,23%.

Somente no mês de setembro, Vila Velha teve um aumento de 1,92% na valorização dos imóveis. Sendo assim, foi a cidade capixaba que mais valorizou. Hoje, o metro quadrado na cidade canela-verde é vendido a R$ 7.173,00.

O prefeito Arnaldinho Borgo recebeu a notícia com muito otimismo e disse que o resultado comprova a mudança de gestão da cidade, o ótimo nível de governabilidade e o cuidado com a cidade, atraindo investimentos para Vila Velha.

“Esse é o resultado do trabalho que estamos realizando no município. Hoje, o empresário consegue se estabelecer sem burocracias. Criamos ambiente de negócios propício em qualquer segmento e por isso estamos atraindo investidores e empresas, inclusive do mercado imobiliário. Com a qualidade de vida que devolvemos aos munícipes, muitas pessoas de outros estados estão escolhendo Vila Velha para viver. Isso também aumenta nossa responsabilidade de melhorar a infraestrutura urbana. É um ciclo que se renova”, expressa.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, esse é o resultado do trabalho árduo desde o início da gestão.

“Essa valorização vem do conjunto de estratégias que tivemos desde o início da gestão Arnaldinho Borgo. Estamos transformando Vila Velha na melhor cidade para empreender e, assim, gerar mais emprego”, expressa.