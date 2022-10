Vitória, capital do Espírito Santo, viveu nesta terça-feira (11), momentos de terror com ataques a ônibus promovidos por traficantes. Essa série de ataques começou, segundo a polícia, após a morte de um homem, identificado como Jhonatan, e apontado como segurança do Marujo, um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo.

Consolação. De manhã, no bairro Consolação, um ônibus foi atingido por tiros pelos criminosos. Isso seria uma retaliação pela morte de Jhonatan. Ainda no mesmo bairro, outro ônibus foi atacado. Desta vez, acabou incendiado por criminosos.

Bonfim. Horas depois, no bairro Bonfim, outra ção dos criminosos. O carro da equipe da TV Tribuna, afiliada do SBT, foi alvo de ataques. O repórter cinegrafista foi agredido e ameaçado. Ele seguia para o encontro de outros colegas que acompanhavam a situação no bairro.

O cinegrafista errou a rua e foi abordado por criminosos armados. O Carro da emissora foi levado para o alto de uma ladeira do bairro e incendiado. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atuou no combate às chamas.

Santo Antônio. No bairro Santo Antônio, mais um incêndio em coletivo. Os bombeiros foram chamados e o trabalho precisou ser acompanhado pela PM, que reforçou a segurança dos profissionais. O ônibus incendiado estava em frente à Basílica de Santo Antônio.

Moscoco. A tarde outro ônibus foi encontrado pegando fogo. Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas.

Enseada. Já na parte da noite, um ônibus estava pegando fogo no bairro Enseada do Suá. Momentos depois, no mesmo bairro, outro coletivo foi encontrado em chamas, na via, que dá acesso à praça do pedágio da Terceira Ponte, é rota dos motoristas que saem da Capital em direção à Vila Velha. Este foi o sexto ônibus alvo de ataques em Vitória nesta terça-feira.

Serra. Os ataques foram registrados também na Serra. Um coletivo foi encontrado em chamas, desta vez, na Rodovia do Contorno.

Presos. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Márcio Celante, afirmou, nesta quarta-feira (12), que foram presos quatro suspeitos de ordenar os ataques a ônibus ocorridos nesta terça (11) na Grande Vitória. Eles foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, em Vitória.

10 pessoas foram presas e um adolescente apreendido por tentarem incendiar ônibus em Vitória. Segundo a Polícia Militar, eles portavam galões de gasolina e isqueiros. Entre as prisões, os policiais abordaram um grupo de cinco suspeitos na altura Avenida Beira-Mar. Eles confessaram que usariam o combustível para atear fogo em mais coletivos na região.

Em Maria Ortiz, após denúncia anônima, os agentes apreenderam um adolescente de 17 anos e um homem de 21 anos na região do ponto final do ônibus. Com eles estavam um galão de gasolina. Um terceiro suspeito conseguiu fugir com um isqueiro.