Piúma se prepara para receber o Circuito Esportivo de Verão 2024, um evento que promete agitar as areias e proporcionar momentos de competição e diversão para os amantes dos esportes de praia. O complexo esportivo William Damasceno será o palco dessas emocionantes disputas, que ocorrerão no período de 14 de janeiro a 04 de fevereiro.

O evento terá início no dia 14/01 com o Torneio de Altinha, uma modalidade que mistura habilidade, agilidade e descontração. As disputas prometem ser acirradas, com equipes mostrando suas destrezas nas areias de Piúma.

No dia 20/01, será a vez do Torneio de Futevôlei, esporte que combina técnicas do futebol e do vôlei. Os participantes terão a oportunidade de exibir suas habilidades na quadra de areia, proporcionando momentos de pura adrenalina e diversão para o público presente.

O final de semana seguinte, 27 e 28/01, será marcado pelo Torneio de Vôlei. As equipes, compostas por jogadores talentosos, competirão em partidas emocionantes, demonstrando toda a paixão pelo vôlei de praia.

Encerrando o Circuito Esportivo de Verão em grande estilo, o dia 04/02 será dedicado ao Torneio de Beach Tênis. A modalidade, que combina elementos do tênis tradicional com toques de frescobol, promete atrair atletas e entusiastas do esporte.

O evento é uma oportunidade única para apreciar o talento dos atletas locais, além de promover a prática esportiva. Portanto, se você é apaixonado por esportes de praia e está em busca de entretenimento de qualidade, marque na agenda: de 14 de janeiro a 04 de fevereiro, o Circuito Esportivo de Verão 2024 em Piúma é o lugar certo para viver momentos inesquecíveis à beira-mar.