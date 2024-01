Em uma entrevista ao portal 27, o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Wendel Lima, compartilhou sua perspectiva sobre as próximas eleições municipais e destacou a importância da experiência administrativa para o cargo de prefeito em uma cidade complexa como Guarapari.

“É natural que tenhamos diversas pessoas interessadas em liderar a cidade. As eleições sempre trazem diferentes propostas e visões para o desenvolvimento do município. Acredito que essa diversidade é positiva, mas é essencial que tenhamos líderes preparados para os desafios que enfrentamos, especialmente em uma cidade que recebe um número expressivo de visitantes, como Guarapari”, disse Wendel.

1 milhão de turistas. O presidente destaca que em cidades turísticas como Guarapari, que recebem cerca de 1 milhão de turistas na alta temporada, torna-se ainda mais fundamental a experiência administrativa. “Estamos lidando com uma população que aumenta significativamente durante o verão, o que implica em desafios logísticos, de infraestrutura, saúde e segurança. Uma pessoa com experiência administrativa tem uma compreensão mais sólida de como gerir essas situações e tomar decisões estratégicas para o bem-estar dos cidadãos”, afirmou.

Conhecimento técnico. Wendel acredita ser necessário que o prefeito tenha conhecimento prático em gestão para tomar decisões rápidas e eficazes. “A gestão pública exige conhecimento técnico e habilidade para lidar com demandas específicas de uma cidade turística”, diz.

Futuro. Ele não confirmou se vai concorrer ao cargo de prefeito, mas ressaltou a importância da Câmara no futuro da cidade. “É importante que, após as eleições, independentemente de quem seja eleito, haja uma colaboração entre o Legislativo e o Executivo para o benefício da cidade. Penso que o futuro de Guarapari exige uma escolha cuidadosa. No meu caso, estou ponderando e refletindo com responsabilidade sobre a possibilidade de disputar. Minha decisão será pautada em contribuir para o desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade, da melhor forma possível”, finalizou.