O presidente da Câmara de Anchieta, vereador Cleber Pombo está empenhando em atender um pedido de anos da população, armar os agentes da Guarda Municipal de Anchieta. Para isso acontecer, o parlamentar esteve está semana no gabinete do chefe da polícia Civil do Espírito Santo, Delegado Dr. José Darcy Arruda.

Juntamente com o vereador estava o chefe da Guarda Municipal de Anchieta, Wander Nogueira, a agente Tamyris Dias Tristão e o Controlador Geral da Câmara, Daniel Bissoli. Cleber afirmou que pediu a doação de armas para a Guarda e cursos de capacitação destinados aos agentes. “Armar nossa GCM é uma prioridade nossa”, garantiu Pombo.

Outro pedido foi uma nova estrutura para a delegacia de Anchieta e aumento do efetivo dos funcionários. ”Recebemos sinal positivo do Chefe da Polícia Civil e estaremos adiantando os trâmites burocráticos” explicou Cleber.

Liminar. A lei do desarmamento estabelece que somente cidades com mais de 50 mil habitantes podem ter Guardas Municipais armadas, porém em junho de 2018, o Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes revogou parte da lei, permitindo as guardas de cidades pequenas o uso de armas.

Ao decidir a questão, Alexandre de Moraes afirmou que o aumento do número de mortes no país tem ocorrido em maior número justamente nos municípios nos quais as guardas não podem usar armamento. Para o ministro, as guardas municipais exercem “imprescindível missão” nos serviços de segurança pública, juntamente com as policiais civis e militares.