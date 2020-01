As empresas Yellow, Grin e Rappi, que alugam bicicletas e patinetes elétricos, vão deixar de funcionar pela cidade de Guarapari. Os serviços que mal foram utilizados no calçadão da Praia do Morro, não poderão mais ser utilizados em outras 13 cidades do país, incluindo Vitória e Vila Velha.

A decisão veio das próprias empresas, que irão transferir esses veículos para as cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Lá, os equipamentos circularão como de costume. A justificativa para a medida, segundo as instituições, é que a atitude faz parte de um projeto de reestruturação.

Em nota, a Prefeitura de Guarapari afirma que “estará sempre aberta para novas empresas que queiram oferecer serviços de qualidade para a população”.