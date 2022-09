Uma escola que é referência em educação de qualidade em Guarapari, o Colégio Americano, promove nesta quinta-feira (22), a cerimônia de abertura da 14ª Edição das suas Olimpíadas Escolares. De acordo com a direção da escola, o projeto envolve os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.

Nestas Olimpíadas os alunos se dividem em duas equipes, que são representadas pelas cores verde e amarelo, em alusão a Copa do Mundo. De acordo Mayra Vidal Nascimento Cirino, diretora da escola, além do incentivo a prática esportiva, as olimpíadas são um grande projeto educacional onde se “Trabalha a persistência, gerenciamento da impulsividade, criatividade, trabalho em equipe, liderança e da consciência social. Esse é um projeto que engloba várias atividades artísticas, linguísticas e ainda sociais dos alunos”, pontua a diretora.

Ainda de acordo com ela, durante os últimos dois anos, em virtude da Pandemia, as olímpiadas não foram realizadas. “Estamos retomando agora e com grandes expectativas, pois os alunos ficaram muito tempo sem desenvolver as habilidades interpessoais, por mais que a gente tenha mantido as aulas online e garantido a qualidade do ensino prestado, muitas habilidades a gente só consegue desenvolver nos relacionando com outras pessoas. Estão todos muitos sedentos e abraçaram a proposta com grande entusiasmo, tanto os alunos como o corpo docente”, explicou a diretora. Veja o vídeo da abertura do ano de 2017.

O projeto das Olimpíadas Escolares foi idealizado pela professora de educação física Helena Monteiro. Entre as modalidades envolvidas estão handebol, basquete, futsal, vôlei de praia, natação, queimada, pique-bandeira, futebol de campo, soletrando e xadrez. Para realizar as olimpíadas, os alunos estão desenvolvendo o projeto desde agosto.

Outra atividade importante e social das olimpíadas é a arrecadação de alimentos. “As doações são feitas para famílias de comunidades carentes cadastradas. Isso faz parte da competição. As equipes arrecadam os alimentos não perecíveis, e ao final da competição a gente faz as cestas básicas”, afirmou a diretora Mayra.

O evento é aberto ao público e acontece no ginásio Carlos Fernandes Maria de Oliveira (Polivalente). As olimpíadas terão jurados que vão avaliar as equipes e definir as vencedoras. As olimpíadas acontecem até o dia 01 de outubro, com encerramento na Praia do Morro, onde vão acontecer diversas atividades como corrida rustica, atletismo, canoa havaiana e corrida de saco.