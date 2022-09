A Samarco está oferecendo vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma (ES), por meio do programa Força Local. As oportunidades são para soldagem eletrodo revestido, iniciação em soldagem processo Mag e manutenção elétrica industrial.

São oferecidas 56 vagas, distribuídas entre as três áreas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As inscrições devem ser realizadas pelo portal Vagas.com até o dia 16 de setembro.

Os interessados precisam ter concluído o ensino fundamental e ter idade mínima de 18 anos. O processo seletivo é composto de teste, entrevista e avaliação psicológica online. As matrículas dos selecionados serão realizadas entre os dias 19 e 26 de setembro.

Os cursos de soldagem eletrodo revestido e iniciação em soldagem processo Mag terão carga horária de 80 horas/aula. Esses serão realizados na unidade móvel do Senai, em Anchieta, nos turnos da noite e da tarde, respectivamente. Já para manutenção elétrica industrial serão oferecidas 200 horas/aula na unidade do Senai de Anchieta (ES), à noite. As aulas serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira.

As capacitações promovidas por meio do Força Local visam qualificar as pessoas das comunidades e territórios que recebem a empresa, promovendo o desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos técnicos desses ​(as) profissionais. O programa tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios que recebem a Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo.

