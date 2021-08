O município de Aracruz, localizado a 80 quilômetros de Vitória, é o único município capixaba com aldeias indígenas Tupiniquins e Guaranis. Com base nesta realidade e na estruturação de atrativos que se adequam ao turismo de experiência, a equipe da Secretaria de Turismo (Setur) esteve no município, na última sexta-feira (13), visitando a Aldeia Temática Piraquê-Açú, o Museu Histórico de Santa Cruz e o Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens.

A cidade, que integra a região turística Verde e das Águas, conta com 47 quilômetros de praias tranquilas e preservadas, coqueirais e um dos maiores manguezais da América Latina, além de guardar muita história.

A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, que foi recepcionada pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Moisés Mercier, e o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, destacou o potencial turístico do município, adequado as novas tendências do mercado que busca locais abertos, naturais e propiciem experiências diferenciadas como a visita a aldeia temática. “A cidade conta com um grande ativo cultural e turístico que se enquadra naquilo que os visitantes procuram, a experiência, a vivência, o diálogo, o conhecimento, além do fato de a cidade apresentar cenários muito bonitos”, comentou a secretária.

A Aldeia Tekoá Mirim, localizada no distrito de Santa Cruz, na Rodovia ES-010, tem uma área de 1.700 hectares, onde há pequenas moradias de estuque e tijolos, cobertas com palhas, onde vivem índios da tribo Guarani. O local conserva suas tradições e é aberto à visitação por meio de agendamento. O visitante conhece a moradia, utensílios, artesanato, vestimentas além de fazer passeio de barco, degustar o peixe feito na brasa e conversar com os indígenas.

Atrativos – Além da aldeia a equipe da Setur conheceu o Museu Histórico de Santa Cruz, onde está disponível um diversificado acervo que conta a história de Aracruz e do Estado.

O prédio foi construído em 1860 para hospedar D. Pedro II na sua passagem pela província do Espírito Santo. Aberto ao público o local é um raro exemplo da arquitetura brasileira do período imperial. Em estilo neoclássico, além de alojar o imperador em Santa Cruz, serviu como sede da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, quando Santa Cruz foi sede do município, Fórum da Comarca, Escola Pré-Primária e até a cadeia pública.

Assim como a aldeia temática, outro atrativo que será trabalhado conjuntamente entre o município e o Estado como opção de lazer e contemplação, é o Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens. Localizado a sete quilômetros da sede do município, a Unidade de Conservação é uma importante área de preservação e reúne ambientes como lagoas, nascentes, vegetação nativa e proporciona uma vista especial de toda a região.

No local funciona o Polo Educacional mantido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o espaço conta com auditório, escritório e banheiros além de ser a sede da Gerência de Educação Ambiental.