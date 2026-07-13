100% de aproveitamento: Todos os atletas do ES ganham medalhas nos Jogos Parasul-Americanos

Os atletas do Espírito Santo estão fazendo história na Colômbia. Todos os nove representantes capixabas convocados para os Jogos Parasul-Americanos de Valledupar subiram ao pódio, ajudando o Brasil a consolidar sua liderança isolada no quadro geral de medalhas, que já ultrapassou a marca histórica de 100 conquistas.

Os grandes destaques das últimas horas foram as pistas de atletismo e as piscinas colombianas, que renderam novos ouros e pratas para o estado.

Show no Atletismo: Velocidade Máxima na Pista

A estreia do atletismo brasileiro foi avassaladora, garantindo 20 medalhas logo no primeiro dia de competições (11 ouros, 5 pratas e 4 bronzes). A delegação do Espírito Santo foi protagonista dessa festa:

Lorraine Gomes de Aguiar (Ouro): A velocista voou na pista e cravou o tempo de 12s01, garantindo o lugar mais alto do pódio nos 100m da classe T12 (deficiência visual).

Daniel Mendes da Silva (Prata): O veterano e já consagrado medalhista paralímpico e mundial garantiu a prata nos 100m da classe T11 (deficiência visual).

Estreia de gala na Natação

As piscinas de Valledupar também viram o talento capixaba brilhar. Estreando em competições multiesportivas internacionais pela seleção brasileira, o nadador Breno da Costa garantiu a medalha de prata nos 100m borboleta da classe S12 (deficiência visual), completando uma dobradinha brasileira com o carioca Douglas Matera, que ficou com o ouro.

Quadro de Medalhas: Confira os heróis do ES

Com 100% de aproveitamento, todos os nove atletas do Espírito Santo voltam para casa com uma medalha no peito. Veja a lista completa dos medalhistas: