Os candidatos classificados nos cursos de Formação Inicial e Continuada de Programação Neurolinguística (PNL), Libras ou Informática na Educação: Novas Mídias, já podem acessar as aulas, nesta terça-feira (18). O processo seletivo contemplou a oferta de 160 vagas, por meio do Edital Nº 022/2022, referente à 3ª Oferta do Programa Qualificar ES Semipresencial. O programa é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

A primeira aula será on-line e realizada no AVA, por meio do site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu > Qualificar ES > Acesso aos Cursos – AVA) ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php.

Caso o candidato classificado já tenha realizado algum curso do Programa Qualificar ES, continuará usando o mesmo usuário (login) e senha utilizados anteriormente. Para o primeiro acesso do candidato classificado, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão “Qualificar2022”, devendo ser alterado, obrigatoriamente, no primeiro acesso ao curso.

A primeira aula presencial será realizada no dia 22 de outubro, no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.

Para obter informações e demais esclarecimentos, o aluno deve enviar solicitação pelo e-mailsectides.suporte.es@gmail.com.

Vale destacar que é obrigatória a presença do aluno nos dois encontros presenciais dos cursos, que terão duração de quatro horas aos sábados, e a participação no 3º encontro que será on-line, no dia 10 de dezembro. As datas e horários estão disponíveis para consulta no Edital.

Confira a íntegra do Edital Sectides Nº 022/2022:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_SECTIDES_N%C2%BA_022_2022_3%C2%AA_Oferta_Programa_Qualificar_ES_Semipresencial%20-%20Assinado%20(2).pdf

Acesse seu curso: http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php