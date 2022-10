O candidato ao governo do Estado, Carlos Manato (PL), realizou na noite de ontem (17) um encontro em Guarapari, para falar sobre seus projetos para o Estado e para a cidade. A tarde ele já havia realizado uma primeira reunião em Meaípe. Estiveram presentes lideranças comunitárias, religiosas e políticas.

Entre as lideranças políticas presentes estavam Zé Preto, Wendel Lima, Kamilla Rocha, Neucimar Fraga, Franz Tristão, Rosana Pinheiro, Gilmar Pinheiro, Dr. Humberto, Max Junior, Oziel de Souza, Paulina Aleixo e Claudio Paiva. Todos deixaram seu apoio e ressaltaram o nome de Manato para o governo do Estado.

Hospital. Em seu discurso, Manato ressaltou as dificuldades que tem enfrentado na campanha e falou sobre os seus projetos para Guarapari. ‘Eu vou mudar Guarapari e fazer a Guarapari que eu sempre sonhei, que eu sempre quis”, disse.

Um dos pontos tocados por ele foi o hospital para cidade. “Agora vou ter a oportunidade de fazer esse hospital e vou fazer. Se prefeito não quiser passar para nós ele fica com aquele e eu faço um novo. “, disse, referindo-se ao hospital Cidade Saúde, que está sendo construído pelo prefeito Edson Magalhães.

Ainda em seu discurso, Manato falou que no Estado vai zerar a fila da saúde, cuidar do social, entre outros assuntos. Veja o vídeo com parte do discurso dele no evento.