As oportunidades foram abertas no sistema do IEL na última sexta-feira (19), às 13h. Estudantes interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro no site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

VAGA Nº 105226

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + R$ 3,75/dia Auxílio Transporte

Local: Praia da Costa – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 105060 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 105059 (2 VAGAS)

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 18h30

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 105451

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105450

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 195,00/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105468 (2 vagas)

INDÚSTRIA DO RAMO DE ROLAMENTOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 105477

EMPRESA MONTADORA DE QUADROS E PAINEIS ELÉTRICOS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 13h30

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60/mês de Auxílio Transporte

Local: Monte Belo/ Vitória

VAGA Nº 105494

EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE REPAROS NAVAIS

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 16h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 105617

EMPRESA DO RAMO DE ELETROMECÂNICA

ADMINISTRAÇÃO E CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 105752

SEBRAE

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h30 – 14h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte integral + Auxílio Alimentação em dinheiro R$ 522,96

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 105720

EMPRESA DO RAMO METALMECÂNICA

ENGENHARIA MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 9º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,80/dia de Auxílio Transporte

Local: Planeta – Cariacica

VAGA Nº 105677

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105730

EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 12h00

Benefícios: R$ 430,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60 de Auxílio Transporte

Local: Itapuã – Vila Velha

VAGA Nº 105835

INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 14h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,20/ mês Auxílio Transporte + Café da Manhã e Alimentação na empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 105827

DIRECTY CONSULTORIA

TI (SISTEMA DE INFORMAÇÃO/ ANÁLISE DE SISTEMA/ CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes regularmente matriculados com conhecimentos em: Frameworks para desenvolvimento de portais de serviços, customizações de aplicações e APIs. Desejável React, ReactNative, NodeJS, Flutter. Diferencial: conhecimento em Power BI

Horário: Segunda a Sexta – 30 horas semanais

Benefícios: Bolsa Auxílio a combinar + Auxílio Transporte – DESENVOLVIMENTO DO ESTAGIÁRIO POSSIBILIDADE DE CONTRAÇÃO

Local: Avenida Antônio Gil Veloso – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es e enviar currículo atualizado para iel-estagio@findes.org.br e no assunto do e-mail escrever: 105827.

VAGA Nº 105866

INDÚSTRIA

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 16h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 105868

INDÚSTRIA DE VIDROS

ADMINISTRAÇÃO E TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte (possibilidade de contratação)

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 105869

INDÚSTRIA DE VIDROS

ADMINISTRAÇÃO E TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte (possibilidade de contratação)

Local: Ibes – Vila Velha

