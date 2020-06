Em reunião realizada ontem (19), o diretor presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, ao lado do ex-secretário Estadual de Turismo, Gedson Merízio e do vereador Zé Preto, anunciaram que a praia de Meaípe vai receber obras de engordamento (aumento da faixa de areia).

Eles estavam acompanhados de outras lideranças locais que foram saber informações sobre as obras. “Essa semana iniciamos o procedimento de contração das obras. Esse ano o governo Casagrande faz a praia de Meaípe”, disse Maretto. Veja o vídeo.