Foi com muitas homenagens dos pares e autoridades e um discurso emocionado que o conselheiro Sérgio Borges se despediu do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). A sessão especial para registrar a aposentadoria do conselheiro foi realizada na tarde da última quinta-feira (07), no auditório do TCE-ES.

Logo na abertura do evento, o presidente do Tribunal, conselheiro Rodrigo Chamoun destacou que esta foi a primeira vez que houve uma sessão de despedida para um conselheiro. “O nosso plenário lotado para esta sessão reflete o prestígio do conselheiro Sérgio Borges, um ator muito importante na jornada do Espírito Santo”, disse o presidente agradecendo a presença dos familiares e amigos de Borges.

Na sequência, foi entregue ao conselheiro que está se aposentando a comenda Rui Barbosa – homenagem criada com o propósito de reconhecer as pessoas que prestaram serviços relevantes ao TCE-ES. A honraria foi criada recentemente e Borges acabou por ser o primeiro agraciado com a medalha. Antes de seu discurso, Borges ainda ouviu palavras carinhosas ditas pelos colegas de plenário, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, e pelo governador Renato Casagrande.

Em primeiro lugar, Borges agradeceu as autoridades presentes, nominando muitos dos presentes do auditório. Emocionado, cumprimentou seus familiares e o ex-governador José Ignácio, a quem se referiu como um amigo. Com o ex-governador, Borges disse ter aprendido uma frase: “Você está condenado a ser meu amigo.”

Em seguida, num momento de descontração, Sérgio Borges disse ter escrito um discurso. “Ensaiei esse discurso umas 500 vezes, mas cada vez que ia ensaiar eu mudava alguma coisa”, contou arrancando risos dos participantes da solenidade.

Muito religioso, o conselheiro citou a devoção que tem a Nossa Senhora da Penha. “Toda proteção que eu tenho vem lá de cima. E faço essa menção de agradecimento a Nossa Senhora da Penha, que sempre intercede por mim”, disse. “E na vida a gente pensa que tem poder, mas não tem. Só tem poder quem está lá em cima”, completou.

Vida Pública

Posteriormente, Sérgio Borges lembrou o período em que foi presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). “Conseguimos fazer um grande trabalho, destacando a Cesan no âmbito do saneamento nacional”, disse por exemplo.

Logo depois, tornou-se presidente da Telecomunicações do Espírito Santo (Telest). “Lá nós entramos numa era da modernização da comunicação. Com apoio da Telebrás, saímos de prejuízos anuais de R$ 10 milhões para um lucro de R$ 100 milhões e instalação de fibra ótica em diversos pontos. Tudo isso em apenas quatro anos e meio”, contou para ilustrar.

Em seguida, Borges lembrou de seu período no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). “Fizemos do Bandes um banco do povo, atendendo a economia informal. Passamos a financiar freezers para salgadeiras, conserto de barcos para pescadores e essa democratização do banco, sem dúvida, foi mantida de lá para cá”, ressaltou o conselheiro orgulhoso do trabalho feito ao longo dos anos.

Por fim, tendo lido apenas poucas linhas do material que havia escrito com antecedência, Borges garantiu que irá voltar a fazer parte da vida pública. “Vou voltar e fazer o que eu puder para ajudar o Espírito Santo, principalmente quem mais precisa”, disse sob aplausos.

“E vou me despedir tentando melhorar a frase que aprendi com José Ignácio”, falou se dirigindo ao público. “Vocês estão condenados a serem meus amigos. E é prisão perpétua”, disse por fim, voltando a ser aplaudido pelos presentes.

Aposentadoria

Em janeiro, Borges completará 75 anos, isto é, a idade limite para a aposentadoria da Corte de Contas. Engenheiro mecânico por formação, Borges, em sua vida profissional, passou pela Secretaria de de Planejamento e Obras de Guarapari, Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), pela Telecomunicações do Espírito Santo (Telest), assim como pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Além disso, entre os anos de 1998 e 2013, Sérgio Borges foi deputado estadual, sendo vice-líder do governo, líder do governo e presidente da Comissão de Finanças. Em novembro de 2013, Borges tomou posse na Corte de Contas, onde contribuiu para a modernização e participou da elaboração de dois planejamentos estratégicos. Borges ocupou a cadeira que havia sido de Marcos Madureira (2000-2013) e, anteriormente de Djalma da Silva (1994-2000), Agnélia Normbim (1964-1994) e Alaôr Lôbo de Rezende (1958-1964).