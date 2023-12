Diante da crescente demanda por mão de obra qualificada no mercado da construção civil em Guarapari, surgiu um projeto inovador. A Ideally Construtora, uniu forças com o Sindicig e a Igreja Coroado, para criar um curso profissionalizante voltado para formar pedreiros.

A formatura ocorreu nesta quarta-feira, 13 de dezembro, coincidindo com o Dia do Pedreiro, homenageando novos profissionais e aconteceu na sede do Sindicig, na Praia do Morro.

Vinte trabalhadores locais concluíram o curso, resultado de uma parceria que visa não apenas suprir a carência de profissionais no setor, mas também valorizar aqueles que moldam o cenário urbano. O curso foi planejado por uma equipe multidisciplinar, e foram proporcionados dois meses e meio de aulas teóricas e práticas.

As instalações da Igreja Coroado serviram como ambiente para as aulas teóricas, enquanto as aulas práticas ocorreram nos canteiros de obras da Ideally Construtora. Rodolfo Mai, diretor da Ideally Construtora, expressou seus parabéns aos novos pedreiros e deixou uma mensagem aos profissionais.

“Espero que seja um novo começo na vida profissional de vocês. Com certeza quase todos serão aproveitados em várias obras. Na Ideally mesmo, já aproveitamos vários. O Sindicig vai fazer esse trabalho de passar o nome de vocês para outras construtoras que tenham uma oportunidade de trabalho e a gente fica feliz pelo resultado do projeto. E que vocês possam abençoar a vida de outras pessoas, incentivar que outras pessoas façam a mesma coisa que vocês fizeram”, destacou Rodolfo.

Este projeto não só supre uma lacuna no mercado, mas também representa um passo significativo para a valorização profissional e o fortalecimento da comunidade local. Esses trabalhadores estão prontos para deixar sua marca na construção do futuro de Guarapari!

Canteiro de obras foi cenário das aulas prática do curso de pedreiro

As aulas do curso de pedreiro abrangeram teoria para informar sobre a importância da leitura e entendimento dos projetos, o conhecimento dos equipamentos de trabalho. Mas o auge foram as aulas práticas, que aconteceram no canteiro de obras da Ideally Construtora.

Segundo o professor do curso, Alvim Rodrigues que é engenheiro civil da Ideally Construtora, durante as aulas houve uma mesa redonda para falar sobre os projetos e também muita troca de experiência profissional.

“O auge da satisfação de todos foi a aula prática. A gente foi corrigindo, polindo a pedra bruta, as arestas que já conhecem sobre o trabalho.Cada um foi compartilhando sua experiência, dividindo dúvidas que já tinham. A turma é animada, gostei de conversar, como eu disse a eles, ganhei novos amigos”, comentou Alvim.

Acolhimento e valorização profissional foram destaque no curso

Além de teoria e prática, o diferencial do curso de pedreiro foi a humanização do projeto com atuação da equipe multidisciplinar da Igreja Coroado que também conta com uma psicóloga.

“A grande chave nossa é o acolhimento, a gente alcança o público-alvo na primeira aula com acolhimento. No dia a dia dos alunos a gente entende que eles se sentem bem em um ambiente humanizado, do qual eles tinham motivação aliada às competências dos professores de se manterem conectados até o final do curso. Então nós unimos aquilo que nós temos de potencial que é cuidar do próximo, unindo com a capacitação técnica fornecida pela Ideally e o Sindicig. O resultado é o coração em festa, com 100% dos alunos que concluíram o curso”, comemorou Leandro Inácio, da Igreja Coroado.

Salário de pedreiro pode chegar até R$6.000

Atualmente o maior pólo empregador de Guarapari hoje é a construção civil. Existe demanda e precisamos de bons profissionais. Destacou o presidente do Sindicig, Nilo Carlos Severgnine parabenizando os trabalhadores que concluíram o curso.

“Hoje a construção civil dá muita dignidade, o trabalhador recebe plano de saúde, cesta básica muito boa, salário digno, e o bom pedreiro, qualificado que faz acabamento tira R$5 a R$6 mil reais. Vai depender muito de vocês, da vontade de vocês crescerem” enfatizou.

Só para se ter uma ideia, o salário bruto de um pedreiro atualmente em Guarapari, de carteira assinada, é de R$2.000,00 em média. No entanto, inclui benefícios como plano de saúde, seguro de vida, ticket alimentação na faixa de R$700,00 e a participação nos resultados ao final do ano, informou o Sindicig.

O ajudante de pedreiro, Fausto Souza dos Santos,47 anos, já atua como ajudante de pedreiro na Ideally Construtora e contou que fez o curso almejando um futuro melhor na sua profissão em uma nova vaga de trabalho.

“Foi uma experiência muito maravilhosa. Com esse curso, a gente vê a possibilidade de vencer na vida e ver algo melhor. Vou batalhar por isso “, concluiu Fausto.

A defasagem de mão de obra de pedreiro e afins chega a 400 trabalhadores anualmente, conforme um levantamento feito pelo Sindicig.

Segundo Evânia Simoura, com a qualificação profissional o trabalhador pode elevar seus salários com atividades de curto prazo nas obras.

“Algumas atividades como de carpintaria são de curto prazo, os profissionais pegam empreitada e as empresas pagam por produção. Como é o caso dos pedreiros de acabamento, com pisos mais requintados, precisam de melhor qualificação, quando chega nesse nível o custo hora do profissional já se eleva na empresa. E o profissional que trabalha bem, o valor é acima do piso salarial”, destacou.

Deficiente auditivo é o primeiro pedreiro certificado de Guarapari

Alvino Neves Lima de 45 anos é pedreiro há anos, e decidiu buscar qualificação profissional para alçar novos voos na sua profissão.

Ele é deficiente auditivo e já fez alguns trabalhos como autônomo, porém motivado por sua mulher ele buscou o curso de pedreiro da Ideally Construtora e gostou do resultado.

“O curso foi muito importante para mim. Eu já trabalho há muitos anos e me esforço a cada dia. Meus amigos me ajudaram a aprender mais e estou muito feliz. Vamos para frente”, disse Alvino na linguagem de sinais que foi traduzida durante a formatura pela sua mulher a Márcia Nascimento.

Novos cursos:

O projeto do curso de pedreiro foi um piloto, já é considerado um sucesso! Para o ano que vem novas turmas serão estudadas. A equipe deve voltar a se reunir para novas datas que serão divulgadas em breve.

Já estão abertas vagas para o curso de eletricista predial, que podem ser feitas na sede do Sindicig na Praia do Morro.

As aulas começam no dia 05 de fevereiro. Nesse caso, o curso será oferecido pelo Senai em parceria com a Igreja Coroado.