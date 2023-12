Com a proximidade do Verão 2024, mais de 20 shows já estão confirmados para agitar a P12 Guarapari. A programação tem início no dia 29 de dezembro e vai até 20 de janeiro. Artistas como Alok, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Jorge e Mateus, Sorriso Maroto, Léo Santana e Ana Castela prometem agitar o beach club durante 8 finais de semana. Os ingressos já estão à venda através dos sites Brasil Ticket e Quero 2 ingressos.

Localizado na Rodovia do Sol, a P12 Guarapari abre oficialmente as portas no dia 29 de dezembro, com show de Gusttavo Lima. No dia 30, a festa será por conta de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip.

Réveillon. Na noite da virada, o Réveillon será comandado por Clayton & Romário e Mochakk. A festa começa às 22h do dia 31 de dezembro e só termina na manhã do dia seguinte, sendo open bar e open food e contando com café da manhã completo servido no beach club. Haverá ainda queima de fogos para comemorar o ano novo.

Confira a programação da P12 Guarapari:

29/12 – Gusttavo Lima, Santti, Enrico

30/12 – Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Jackdi, Ralk e Davi Kneip

31/12 – Réveillon: Clayton & Romário e Mochakk

01/01 – Pé na Areia com Thiaguinho, Periclés e Papatinho

05/01 – Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar

06/01 – Léo Santana e Zé Neto & Cristiano

12/01 – Ana Castela, Gustavo Mioto e Kvsh

13/01 – Vintage

20/01 – No Cap – Mc Cabelinho, Caio Luccas, Veigh, Hariel, Major RD, Poze, Maneirinho e Amabbi

Serviço

P12 Guarapari – Verão 2024

Data: de 29 de dezembro a 20 de janeiro de 2024

Local: Rodovia do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES, 29208-720

Ingressos: Brasil Ticket, e site Quero 2 Ingressos.