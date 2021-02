A Ideally Construtora, entregou os cheques simbólicos, da premiação aos ganhadores do Programa de Melhorias de Processos – PMP na última sexta-feira 29. A primeira entrega dos prêmios aconteceu nas obras do Edifício Elegance em seguida no Edifício Rene Rabello.

Ao todo a construtora recebeu 32 propostas com sugestões enviadas pelos trabalhadores, com intuito de implantar ações sustentáveis, de redução de custo e aumento de produtividade, segurança e qualidade, baseadas na metodologia japonesa Kaizen, de promoção da melhoria contínua. Está aberta a nova temporada de aceitação de novas ideias para o Programa de Melhorias de Processos que segue até o final deste ano.

Conheça as propostas

Em 1º lugar, ficou a proposta de redução de custos e aumento de produtividade indicada pelo Ronaldo Batista Souza, que trabalha na obra do Edifício Rene Rabello. A proposta consiste na troca do arame BWG 18 batido pelo BWG 16 e a estimativa é que reduza o custo em aproximadamente 30%, o equivalente a R$6.000 (seis mil reais).

Dividiu o prêmio de primeiro lugar a proposta para redução de custos enviada pelo Fernando Ribeiro Lino, também da obra do Edifício Rene Rabello.

A proposta consiste no uso da haste de proteção de periferia, que poderá ser feita com sobra de aço da obra, material que seria inutilizado. Após aplicação da ideia, a estimativa é de 16% na redução de custos comparado ao método tradicional.

“Eu observava as barras de ferro sobrando na obra e quando vi esse programa, trouxe a ideia de reutilizá-las. Muito bom receber esse prêmio, o valor de R$1.500 ajuda bastante”, concluiu Fernando.

O 2º lugar do prêmio foi para a proposta de aumento de segurança e de produtividade – que prevê o uso de copo de aço para içamento de ferragem pela minigrua. Essa ideia também foi enviada pelo Ronaldo Batista e dobrou a quantidade de aço por içamento.

Em 3º lugar ficou a proposta de sustentabilidade – enviada em conjunto pela Raquel da Cruz Rodrigues, Ivanildo Queiroz (mais conhecido como Michelangelo) e Flávio Oliveira Rodrigues, que são da obra do Edifício Elegance. A proposta consiste no uso de espuma EPE que seria descartada e com a ideia, será utilizada para vedação e proteção de caixinhas elétricas.

“É gratificante receber esse prêmio. É uma forma de reconhecimento do nosso trabalho e um incentivo a mais para trazermos novas ideias”, disse Flávio.

Divulgação dos contemplados durante transmissão ao vivo

As propostas ganhadoras foram divulgadas a todos os colaboradores da construtora durante uma transmissão ao vivo direto do escritório, com a diretoria e membros do comitê. Geraldo Mai, sócio fundador, Sinval Cardoso, gerente de engenharia, Neide Félix, gerente administrativo e Mariana Piumbini, analista de qualidade.

Confira aqui! https://fb.watch/3o4qXfPpM2/

Sobre o Programa. O Programa de Melhorias de Processos – PMP, foi implantado em julho de 2020. Tem o objetivo de aumentar a produtividade, qualidade e segurança, diminuindo custos e desperdícios nos processos, desde a base até o acabamento nas obras da Ideally Construtora.

“O importante é a adesão dos colaboradores. As propostas ganhadoras nos surpreenderam e ficamos felizes com a participação de todos. Esse programa tem o intuito de melhorar para todos que fazem parte da equipe, que estão todos os dias trabalhando e podem contribuir com suas ideias para a evolução da nossa empresa”, disse Rodolfo Mai, idealizador do programa.

Comitê. O comitê é composto pelo diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, a gerente administrativa Neide Félix, o gerente de engenharia, Sinval Cardozo e a analista de qualidade, Mariana Piumbini.

Os colaboradores poderão enviar novas propostas até o final deste ano de 2021, para avaliação do comitê e irão concorrer a novos prêmios.

Serviços.

Ed. Guiseppe Mai – Av. Beira Mar, 1842 – Loja 01 – Praia do Morro, Guarapari

Telefone: (27) 3361-2550

Site: Ideally Construtora