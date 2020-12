Criada em 2015, a BHora Consultoria surgiu como uma firma voltada para atender demandas nas áreas da comunicação das empresas em diversos segmentos econômicos. Depois de alguns anos de trabalho, a BHora evoluiu e aumentou os seus serviços atuando também na área de segurança do trabalho.

A BHora se especializou na área de engenharia de segurança do trabalho, atendendo e dando treinamento não só para empresas, mas para diversas prefeituras do Estado. Entre os serviços oferecidos pela empresa estão Implementação do eSocial, Gestão de Informações, Elaboração de Programas, Treinamentos e Capacitações, Consultoria Especializada em eSocial na SST.

Hoje. O Dia do Engenheiro é comemorado anualmente em 11 de dezembro. A data homenageia os profissionais responsáveis por desenhar, projetar e concretizar construções.

A BHora Consultoria conta com profissionais especializados nas áreas de engenharia de segurança do trabalho, estando capacitada para atender, promover cursos e oferecer serviços, visando o desenvolvimento das empresas e dos órgãos públicos.

“Trabalhamos em várias áreas da segurança do trabalho como gestão, treinamentos, ocupacional, perícia, programas de prevenção de risco ambiental, com técnicos, médicos e engenheiros e estamos preparados para atender e dar consultoria nestes seguimentos. Temos o que há de melhor em equipamentos para avaliações ocupacionais e possuímos o único especialista em eventos do eSocial para saúde e segurança do trabalho do Espírito Santo, tudo isso para garantir que as empresas que são nossas clientes não tenham problemas judiciais indesejáveis ”, explica Bárbara Hora, proprietária da empresa.

Ainda de acordo com ela, que é jornalista, os serviços de comunicação continuam, mas o foco atual da empresa é a segurança do trabalho, hoje a empresa é responsável pela parte de Saúde e Segurança do Trabalho em 5% das prefeituras do Espírito Santo, atingido assim a meta de 2020, para 2021 a empresa quer chegar há 8% e continuar a ser referência nos serviços prestados com qualidade e preço justo.

Para mais informações:

Email: contato@bhoraconsultoria.com.br

Telefones: (27) 99857-7740 – (27) 98159-5171

Instagram: @bhoraconsultoria

Site: clique aqui