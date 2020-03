Ontem (22), o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) divulgou boletim atualizado sobre o Coronavírus. No território capixaba são 974 notificados, 696 em investigação e 252 descartados.

Casos confirmados. No Espírito Santo são 26 casos confirmados de COVID-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 11 casos em Vila Velha, 11 em Vitória, 2 em Linhares, 1 em Cariacica e 1 em Cachoeiro de Itapemirim. No estado são 974 notificados, 696 em investigação e 252 descartados.

No mundo já são 335.957 casos confirmados com o Coronavírus e 14.632 óbitos até o momento. No Brasil são 1.546 casos confirmados e 25 mortes registradas, sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. O maior número de casos concentra-se na Região Sudeste (926), com 631 em São Paulo e 186 no Rio de Janeiro. A maior incidência de COVID-19 foi registrada no Distrito Federal, com 3,88 casos confirmados por 100 mil habitantes.