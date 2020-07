O Governo do Estado atualizou o painel Covid-19, que traz os dados referentes ao coronavírus no Espírito Santo. Agora, além de mostrar o número de óbitos, curados e suspeitos, o painel também mostra os casos suspeitos e investigados.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), foi uma medida espontânea tomada pelo governo para aumentar a transparência no site com a população.

O município de Guarapari ultrapassa os 5 mil casos notificados de coronavírus. Foi registrado nesta quinta-feira (09), 1.233 casos confirmados, 962 casos curados e mais um óbito, totalizando 54 desde o início da pandemia. São 2.878 casos suspeitos, 153 em investigação e 5.049 mil notificados.

Estado. O Espírito Santo atingiu a marca de 60 mil casos confirmados e 1.929 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou mais de 1.300, e passou de 38.609 para 39.912. Os casos notificados se aproximam dos 200 mil e existem 26 mil em investigação.

Guarapari por bairro. Os bairros com maior número de casos confirmados em Guarapari são: Praia do Morro com 178, Muquiçaba com 94, Santa Mônica com 72, Centro e Itapebussu com 71 cada e Ipiranga com 53.

