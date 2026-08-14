Mudança no tempo: umidade do oceano traz chuva rápida para o ES a partir deste sábado (15)

A passagem de uma nova frente fria pela Região Sudeste provoca mudanças nas condições meteorológicas do Espírito Santo ao longo deste final de semana. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Espírito Santo terá aumento da umidade vinda do oceano, favorecendo a formação de nuvens, ocorrência de chuvas rápidas e redução das temperaturas.

Enquanto a sexta-feira (14) ainda registra tempo firme na maior parte do território capixaba devido a um sistema de alta pressão atmosférica, o cenário muda gradualmente entre sábado e domingo.

Transição no tempo: de sexta a domingo

Sexta-feira (14): Predomínio de sol entre nuvens. Possibilidade de chuvisco noturno na Grande Vitória e chuva rápida à tarde nas regiões Sul e Serrana. Apenas o Norte, Noroeste e Nordeste seguem sem previsão de chuva, com máximas de até 30 °C no Norte e Noroeste.

Sábado (15): Aumento substancial da umidade marítima e da nebulosidade. Previsão de chuva rápida em quase todo o Estado ao longo do dia, com menor probabilidade no trecho do Noroeste limítrofe com Minas Gerais.

Domingo (16): Céu encoberto e dia mais fresco. Chuva rápida e fraca em momentos alternados na Grande Vitória, Sul, Serrana, Norte e Nordeste. A exceção permanece na divisa do Noroeste com Minas Gerais, onde a chance de chuva é baixa.

Panorama de temperaturas por região

O domingo registrará declínio nas temperaturas máximas em todas as regiões do Estado: