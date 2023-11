O Couvert Solidário, realizado pelo Maratimba’s Botequim em benefício da Creche Alegria, superou as expectativas, arrecadando um total de $3.754,00 durante sua realização, que abrangeu a segunda quinzena de setembro e o mês de outubro.

Arrecadação. A iniciativa demonstrou o poder da solidariedade e a generosidade do público. “O resultado foi bem além do esperado, até surpreendente. Nós fizemos a ação na segunda quinzena de setembro e no mês de outubro”, explicou o proprietário do Maratimba’s Botequim, Marcos Paulista. De acordo com ele, a contribuição foi especialmente relevante devido à proximidade do final do ano, quando as despesas da creche tendem a aumentar.

Futuro. Quando questionado sobre futuras iniciativas semelhantes, Marcos Paulista afirmou que ações solidárias fazem parte da filosofia do Maratimba’s. “Faz parte do projeto Maratimba’s estar sempre ajudando uma instituição. É uma forma que temos de poder contribuir e envolver os clientes no evento. Cada centavo que foi convertido na ação tem o envolvimento direto dos nossos clientes”, destacou ele.

Mensagem. Para outros empresários ou proprietários de estabelecimentos que estejam considerando realizar ações semelhantes, Paulista deixou uma mensagem de incentivo. “Posso falar com 100% de certeza da alegria e satisfação de estar fazendo o bem, ajudando quem realmente precisa. Quem é do setor de bares e restaurantes sabe a luta que estamos vivendo pós-pandemia. Mas acredito que somos recompensados por tudo o que fazemos de bom grado, então vale a pena fazer o bem e ajudar”, finalizou.