No próximo sábado (11), a partir das 18h, a Praça Trajano Lino Gonçalves (antiga Feira Hippie) em Guarapari se tornará o epicentro do Rockvember, um evento cultural e filantrópico que promete agitar a cena musical e ajudar instituições carentes do município. Organizado pelo Coletivo Underground de Guarapari, o Rockvember segue a tradição de sucesso dos eventos anteriores realizados no mesmo local, como o “Unidos pelo Metal 1 e 2”.

Sobre o evento. Bruno Ferraço, organizador do Rockvember, compartilhou sua visão sobre a iniciativa: “Mais do que um evento, é uma manifestação cultural promovida pelo Coletivo Underground. Nosso coletivo foi formado no final de 2018 e já realizou dois eventos bem-sucedidos no mesmo local. O Rockvember segue uma linha semelhante, que é promover bandas de rock locais na praça, uma forma de democratizar a música.”

Atrações. As atrações musicais do Rockvember incluem bandas locais de Guarapari, como a Lost Bullet, conhecida por seu som de Punk Rock, e a Manga Rosa Experience, que trará o Rock n’ Roll para o palco. Além disso, a Limbo 7, uma banda de Metal/HC de Vitória-ES, complementa a programação, prometendo uma noite vibrante de música ao vivo.

Solidariedade. O evento promove uma campanha solidária e pede que o público colabore com 1kg de alimentos não perecíveis. Uma característica marcante dos eventos organizados pelo Coletivo Underground é o seu caráter filantrópico. Ferraço destacou: “Todos os nossos eventos são de cunho filantrópico. Nossos objetivos com a campanha são de ajudar a quem precisa e conscientizar o público do quanto existem instituições carentes no nosso município que realmente dependem de doações para se manter funcionando.”

Comércio local. Além da música, o Coletivo Underground também incentiva o apoio ao comércio local durante o evento. Ferraço explicou: “Nós sempre recomendamos ao nosso público que consuma nas lanchonetes, bares e restaurantes próximos da Praça Trajano Lino Gonçalves, sendo assim, uma forma de podermos fomentar o comércio local.”

Serviço:

Rockvember

Data: 11/11 (sábado)

Horário: 18h

Local: Praça Trajano Lino Gonçalves (antiga Feira Hippie) em Guarapari