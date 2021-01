Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (12), e mostram que, dos 7.282 casos confirmados da doença no município de Guarapari, 5.605 já são considerados curados, girando em torno de 76% do total de infecções.

Além disso, a cidade também registrou mais dois óbitos, chegando em 184 por covid-19, 7.372 casos suspeitos, 9.440 descartados, 24.094 notificados e realizou um total de 18.842 testes, sendo estes os testes rápidos, RT PCR, Sorológico e Sorológico IgG.

Em relação aos bairros, a Praia do Morro mantém a liderança com 1.046 casos, seguida por: Muquiçaba com 562, Itapebussu com 452, Santa Mônica com 410, Ipiranga com 380, Centro com 339 e Kubistchek com 284.

Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em apenas 24 horas o Espírito Santo registrou 31 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. Com essas novas estatísticas, o estado já teve, desde o princípio da pandemia, 267.451 contaminados, 246.700 curados e 5.384 mortos em decorrência de complicações do novo coronavírus.