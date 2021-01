O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu hoje (12) um alerta de chuvas intensas para 68 cidades do Espírito Santo, dentre elas, Guarapari. Os moradores destas cidades devem ficar em alerta a partir desta terça-feira (12), a partir das 21 horas, até às 12 horas da quarta-feira (13).

De acordo com informações fornecidas pelo INMET através do alerta, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos fortes com velocidade entre 40 e 60 km por hora. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Qualquer registro de intercorrência deve ser feito junto à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros.

Confira a lista de cidades em alerta: