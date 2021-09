O ex-prefeito de Vitória, João Coser (PT), recebeu alta na tarde deste domingo (19). Coser ficou 18 dias internado em razão da Covid-19 e pode continuar o tratamento em casa, uma vez que o estado de saúde do petista é estável.

A alta hospitalar foi festejada pela família do ex-prefeito. “Agora, o tratamento seguirá em casa, com fisioterapeuta e seguindo os protocolos de acompanhamento dos possíveis efeitos a longo prazo causados pela covid-19”, disse o filho de João, Luiz Carlos.

“Eu preciso agradecer a Deus e aos anjos do céu e os anjos da terra. A equipe médica foi sensacional, desde o início do tratamento nos deixou seguros mesmo quando o quadro complicou um pouquinho. E quero deixar aqui minha gratidão pelas inúmeras mensagens de carinho que recebi e que tenho certeza que fez toda a diferença no tratamento. Obrigado, obrigado e obrigado. Felicidade sem tamanho!”, agradeceu Coser nas redes sociais.