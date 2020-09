O município de Guarapari chegou a um total de 110 mortos pelo novo coronavírus, com mais 2 registros nas últimas 24 horas. Os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta sexta-feira (25).

Além disso Guarapari registrou também 3.336 casos confirmados de Covid-19, 3.010 curados, 4.646 suspeitos e 10.735 notificados. A cidade permanece como a 9ª no ranking de mais casos de acordo com a Sesa.

Bairros. Praia do Morro ultrapassou os 430 casos, o bairro agora conta com 435 infectados, seguido do bairro Muquiçaba com 238, Itapebussu com 200, Santa Mônica com 198, Ipiranga com 177, Centro com 167, Kubitschek com 137, São Gabriel com 125 e Adalberto Simão Nader com 114.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 128.265 casos confirmados, e 3.485 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 118.218.