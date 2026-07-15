Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

De novo: Após ataque com fezes, pintura de Bolsonaro em Vitória sofre novo vandalismo em menos de um mês

A fachada do imóvel conhecido como “Casa Bolsonaro”, localizado na Praia do Canto, em Vitória, voltou a ser alvo de vandalismo. Na madrugada do último domingo (12), câmeras de segurança registraram o momento em que um casal arremessou lixo, frutas e outros resíduos contra a pintura que retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As imagens do circuito interno de monitoramento mostram um homem e uma mulher, ambos vestindo roupas pretas, aproximando-se do muro do imóvel antes de cometerem o ato de vandalismo e fugirem do local.

Histórico de ataques ao imóvel

Esta não é a primeira vez que a pintura é vandalizada. O local tem sido alvo recorrente de ataques nos últimos meses:

Proprietário promete acionar a Justiça

O imóvel pertence ao vereador de Vitória, Armandinho Fontoura (PL). No episódio ocorrido em junho, o parlamentar já havia registrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Desta vez, Fontoura informou que sua assessoria jurídica já está de posse das novas imagens de segurança. O objetivo é identificar formalmente o casal que aparece no vídeo para dar andamento às medidas judiciais nas esferas civil e criminal, buscando a responsabilização dos autores por danos ao patrimônio privado.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória, Política

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos