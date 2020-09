Moradores de Guarapari estão sendo convidados a participar de uma pesquisa qualitativa acerca dos candidatos que vão disputar a prefeitura nas eleições deste ano. Para atrair os participantes, a organização da pesquisa ofereceu R$ 40 e um lanche após a reunião. E para quem mora longe, além dos brindes, uma van está levando os grupos em casa.

A reunião na tarde de ontem aconteceu no auditório de um hotel no bairro Lagoa Funda. Os eleitores foram separados em grupos de 10 pessoas, e os organizadores começaram a reunião mostrando fotos dos candidatos a prefeito de Guarapari, e pediram que os eleitores reconhecesse cada um.

Um dos participantes, que prefere não ter o nome divulgado, conta que havia psicólogas e pessoas anotando as informações debatidas. Em virtude do período eleitoral, o Portal 27 decidiu não identificar o nome dos candidatos citados pelo entrevistado.

“Eles perguntaram o que achávamos de bom e ruim em cada candidato, quem as pessoas acham que tem mais chance de ganhar. Em determinado momento um dos participantes começa a defender determinado candidato, e criticar o outro. As pessoas começaram a debater sobre o que é preciso fazer para melhorar a cidade, e quem tem capacidade para isso”, disse o eleitor.

O assunto do hospital foi o mais debatido na reunião que ele participou, e temas como educação e brigas políticas também foram citadas. Cartazes com fotos de um candidato foi apresentado com cores diferentes, e a organização pediu que os participantes escolhessem qual chamou mais atenção. O jingle de um dos candidatos também foi apresentado.

Pesquisa. A pesquisa realizada por uma empresa de pesquisa e gestão da informação se trata de uma pesquisa qualitativa, que por sua vez, baseia-se no caráter subjetivo. Ou seja, seu resultado não mostra números concretos, e sim narrativas, ideias e experiências individuais dos participantes.