O coronavírus deve ter a atenção de todos, e as pessoas com doenças cardíacas têm razões extras para estar em alerta, dizem os especialistas em saúde. O COVID-19, adoeceu dezenas de milhares de pessoas e matou centenas em todo o mundo.

Assim como na maioria das cidades, os dados confirmam que as pessoas com doenças cardíacas em Guarapari são as que lideram o ranking da população infectada pelo novo coronavírus. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta quarta-feira (02). Dos 5.176 casos confirmados, 1.123 sofrem de problemas do coração.

As doenças listadas pela SESA, como comorbidades são seis, e em Guarapari, a quantidade de casos por cada uma são:

• Cardio – 1.123 casos

• Diabetes – 438 casos

• Pulmão – 184 casos

• Obesidade – 144 casos

• Tabagismo – 142 casos

• Renal – 34 casos

De acordo com o Dr. Felix Ramires, cardiologista e coordenador do programa de Insuficiência Cardíaca do HCor, a infecção viral leva a uma série de reações responsáveis por desequilibrar doenças cardiovasculares que antes estavam compensadas.

Os pacientes com doenças cardiovasculares prévias têm, por vezes, alterações em seu sistema imunológico além de um estado inflamatório crônico latente, o que pode agravar a evolução da doença. Em pandemias passadas por vírus respiratórios, a mortalidade por doenças cardiovasculares chegou a ultrapassar todas as outras causas, ficando à frente da pneumonia em outras situações.

“Pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes e que já tiveram alguma doença cardíaca como infarto ou passaram por alguma cirurgia cardiovascular ou que tem insuficiência cardíaca, são um grupo de maior risco. Nesse grupo existe uma predisposição para desenvolver a forma grave da doença, não especificamente para ser contaminado pelo covid-19”, declarou.

Atualização diária do boletim covid-19



Guarapari possui um total de 5.176 casos confirmados, 143 óbitos, 4.237 curados, 6.700 suspeitos, 7.180 casos descartados, 19.056 notificados e realizou um total de 14.477 testes para a doença.

Os bairros com mais casos são, Praia do Morro com 744, Muquiçaba com 395, Itapebussu com 327, Santa Mônica com 286, Ipiranga com 267, Centro com 251, Kubistchek com 214 e São Gabriel com 156.

Espírito Santo. Até o momento, 193.825 casos da Covid-19 já foram confirmados em território capixaba. 178.450 são considerados curados da doença e 4.322 óbitos em decorrência do vírus foram registrados.