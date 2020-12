Seguindo o cronograma do estabelecimento do novo sistema de estacionamento rotativo, começaram a ser instalados essa semana, os parquímetros no bairro Praia do Morro, em Guarapari.

Esta instalação faz parte do pacote de mudanças de infraestrutura que a empresa Rizzo, responsável pelo rotativo, está implantando.

Ao todo serão instalados 10 parquímetros, disponibilizando 3.921 vagas durante o período de alta temporada, contando com sensores de estacionamento em todas.

Novo sistema de preços

Os valores serão baseados no tempo de uso da vaga e no tipo de automóvel que está parado. Para carros os preços serão de R$1 por 30 minutos, R$2 por uma hora, R$3 por duas horas, R$4 por três horas e R$5 por quatro horas.

Já para as motos, será cobrado R$0,50 por 30 minutos, R$1 por uma hora, R$2 por duas horas, R$3 por três horas e R$4 por quatro horas.