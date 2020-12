A Polícia Militar em Guarapari divulgou nessa quarta-feira (02), os números obtidos durante

todo o mês de novembro.

Apenas em um mês, oito armas de fogo foram retiradas das ruas, dez veículos foram recuperados, cento e vinte e quatro pessoas foram detidas e quinhentas e doze operações policiais foram realizadas. Confira os números:

Colaboração. O Comando da Unidade relembrou a importância das denúncias via 190 e 181 para colaborar com o trabalho da Polícia e para a segurança do município.