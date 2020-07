O bairro Praia do Morro, em Guarapari, é líder isolado em casos de coronavírus, com um crescimento exponencial. São 208 infectados, de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA). O segundo bairro é Muquiçaba, com 100 casos.

Analisando a Praia do Morro em relação a Muquiçaba, percebe-se que o bairro apresenta o dobro de infectados. Em seguida estão os bairros de Santa Mônica com 84, Centro com 81, Itapebussu com 74, Ipiranga com 62, Lagoa Funda com 53 e Adalberto Simão Nader com 52

A cidade de Guarapari não registrou mortes nas últimas 24 horas, mas teve um aumento no número de infectados, de 1.362 para 1.391, e também registrou um leve aumento nos curados, passando de 1.019 para 1.039. Além disso o município também conta com 3.373 casos suspeitos e 5.623 casos notificados.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 66.352 casos confirmados, e 2.096 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 44.519.

