Neste sábado (28) vai acontecer mais um mutirão de vacinação contra Covid-19 em Anchieta. Desta vez o público alvo será da seguinte forma: 1° dose para pessoas acima de 18 anos sem agendamento e aplicação da 2ª dose de Astrazeneca (Covishield).

A segunda dose de Astrazeneca (Covishield) será aplicada somente em quem já tomou a primeira dose no Mutirão do dia 05/06; que estão com a 2º dose em atraso e às pessoas que a 2º dose vencerá entre os dias 29/08 a 07/09.

Informações: Comunicação da Prefeitura de Anchieta