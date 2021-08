A comunicação no ambiente de trabalho é capaz de ajudar a encontrar soluções, apontar falhas e também interferir nos resultados de uma empresa. Pensando em melhorar cada vez mais o processo de gestão, a Ideally Construtora trouxe a comunicação como tema do treinamento de agosto para as equipes administrativas e das obras.

Esse programa tem o intuito de fomentar e conscientizar os líderes sobre a grande relevância do seu papel na equipe como facilitador de resultados, apontando ferramentas para que eles se tornem gestores mais preparados para conduzir sua equipe e suas áreas.

A consultora e coach de pessoas Priscyla Martins, nos treinamentos deste mês de agosto, abordou o tema: Como se comunicar de forma assertiva e construir feedback. Na última quinta-feira, o treinamento de líderes aconteceu no Edifício Rene Rabello com a equipe de obra e participação de almoxarifes, engenheiros, estagiários e coordenadores.

Para o engenheiro, Ismael Bertulane, o treinamento é uma grande oportunidade de evolução da equipe dentro da empresa. “Quanto mais nos sentimos parte do processo, mais você sente parte daquela engrenagem ali. E com isso a empresa diminui as falhas de comunicação e aumenta o nosso comprometimento. A partir do momento que a gente entende pra que que serve o feedback fica mais fácil da gente receber o nosso e usar como ferramenta de evolução”, concluiu Ismael.

Já Flávio Silva, que trabalha como almoxarife, considerou uma grande oportunidade de aprendizagem a participação do treinamento. “O treinamento nos ajuda a perceber os erros e acertos e alinhar o que pode fazer diferença para empresa e para o nosso trabalho. A comunicação aqui na empresa tem que ser 100% alinhada por causa da importância em todo processo das obras”, comentou.

Priscyla destacou a importância da comunicação escrita, verbal, não verbal e visual, onde o que se fala, escreve e até o como se reage com o próprio corpo durante o trabalho são fatores de relevância no ambiente de trabalho.

“Durante os treinamentos, observo que a equipe é muito sedenta de conhecimento. Eu tenho certeza que vai refletir em boas ações. Sinto o comprometimento deles com a melhoria e em se tornar profissionais cada vez mais capacitados”, ponderou Priscyla.

Também ocorreu o treinamento no Edifício Aquarella com as equipes das obras da Praia do Morro e os colaboradores administrativos participaram de um treinamento online. Esse programa segue até o final do ano.

“Treinamentos como este são investimentos que trazem resultados preciosos para nossa organização. Promovem o desenvolvimento individual dos colaboradores e, consequentemente, da nossa empresa”, conclui o engenheiro geral, Sinval Cardozo.