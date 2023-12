No próximo dia 12 de dezembro (terça-feira), às 19:30h, Guarapari receberá a primeira Mostra de Teatro da oficina ministrada pela atriz e jornalista Bruna Miranda. O evento será realizado no Maxime Centro Educacional e será aberto ao público, com entrada solidária.

Programação. A Mostra contará com a apresentação de uma peça de teatro original, escrita por um dos alunos de Bruna Miranda. Além disso, a própria atriz apresentará um monólogo, abordando a “crise dos pré 30 anos”. A programação também incluirá esquetes teatrais, proporcionando uma variedade de experiências ao público.

Bruna compartilhou suas expectativas para o evento: “Esta é a primeira mostra de teatro da nossa oficina, iniciamos esse trabalho neste ano. As expectativas são altas, não apenas por ser o primeiro evento, mas também porque em Guarapari não temos muitos eventos culturais desse tipo.”

Oportunidade. A atriz enfatiza a importância de levar a cultura à cidade: “Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ir ao teatro, essa é uma chance de ver como funciona uma apresentação, e a intenção é que este evento seja o primeiro de muitos.”

Solidariedade. O evento terá entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo, ou usado. A atriz enfatiza a importância de unir a cultura à solidariedade: “Temos a possibilidade de fazer isso de uma forma solidária, levando a arte de uma forma que possa ajudar famílias e crianças neste Natal.”

Serviço:

1ª Mostra de Teatro

Data: 12 de dezembro (terça-feira)

Horário: 19:30h

Local: Maxime Centro Educacional

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo, ou usado