No próximo dia 17 de dezembro (domingo), o Guará Eventos será palco da 3ª edição do aguardado Recital de Piano “Amor e Música”, organizado pela renomada pianista, cantora e professora de música Vanessa Loyola. O evento, que já se consolidou como uma tradição anual, promete emocionar e encantar os presentes com a beleza e a destreza musical dos alunos de Loyola.

O recital, de caráter particular, conta com o apoio dos pais dos alunos, que desempenham um papel fundamental no suporte e estímulo ao desenvolvimento artístico de seus filhos. O evento será uma oportunidade única para os alunos de Vanessa Loyola compartilharem seus talentos com os convidados.

A anfitriã expressa seu entusiasmo para o evento: “Minha expectativa é de que tenhamos mais uma vez um evento muito feliz; que os meus alunos curtam muito a experiência de se apresentar ao público, alguns novamente, outros pela primeira vez, e ao mesmo tempo confraternizando com seus familiares e amigos.”

A cantora destaca que a realização do recital só é possível com a colaboração dos pais, alunos, fornecedores e apoiadores do evento. Este ano eles são:

Guará Eventos, Marinete Miranda Cerimonialista, Sabores Buffet, Paula Freire Fotógrafa, Photolife Photo e Vídeo, Mimp Convites, Atelier Simone Meriguetti, Nina Garuffi Beauty Center, Soluções Cênicas por Priscilla Arranz, Josiane Gualberto, Ananda Torres, Argus Bermond, Pertel Som e Portal 27.